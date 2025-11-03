İstanbul’un Fatih ilçesinde, haraç istedikleri bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen motosikletli 2 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Gece Saatlerinde Meydana Geldi

Olay, 23 Ekim gecesi Molla Hüsrev Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce haraç istedikleri iş yerinin önüne motosikletle gelen Y.A. (25) ve Y.A.A. (21), silahla iş yerine doğru ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis Güvenlik Kameralarından Kimliklerini Belirledi

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu, 30 Ekim’de Küçükçekmece’deki bir adrese düzenlenen operasyonda Y.A. ve Y.A.A. yakalandı.

Evde yapılan aramalarda 1 bıçak, 29 fişek, 2 kask ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Planlayıcılar da Gözaltında

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın planlama aşamasında yer aldığı belirlenen E.M.K. (24) ve Ö.F.S. (23) adlı şüphelileri de yakaladı.

Böylece saldırıyla bağlantılı toplam 4 kişi gözaltına alındı.

4 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler,

“Mala zarar verme”, “Tehdit”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve

“Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.