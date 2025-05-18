Çankaya Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kapsamında, Kampüs Sokak'ta Gençlik Festivali düzenliyor. Birbirinden farklı etkinliklerle eğlenen gençler bayram sevinci yaşıyor.

"19 Mayıs en çok Cumhuriyet’in kalbi Çankaya’mıza yakışıyor"

Etkinliğe Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'de katıldı. Etkinliğe ilişkin Başkan Güner şu cümleleri kurdu: "19 Mayıs en çok Cumhuriyet’in kalbi Çankaya’mıza yakışıyor. 19 Mayıs ruhunu yaşamak ve yaşatmak için bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Gençlik Festivali’mizin ilk gününde Kampüs Sokak’ta etkinliğimizde gençlerle bir araya geldik. Gençliğimizin gücü ve coşkusuyla nice 106 yıllara." şeklinde konuştu.