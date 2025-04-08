Çankaya Belediyesi, X hesabından yaptığı paylaşımıyla çalışmak için sessiz ve huzurlu bir yer arayanları bünyesinde faaliyet gösteren kütüphanelere davet etti.

Belediye tarafından yapılan paylaşımda; "Çalışmak için sessiz, huzurlu ve motive edici bir ortam mı arıyorsun? Kütüphanelerimiz seni bekliyor! Başarı seninle olsun." ifadelerine yer verilirken kütüphanelerin çalışma saatlerine ilişkin paylaşılan görsel sayesinde çalışma saatlerine ilişkin akıllara gelebilecek sorulara da açıklık getirildi.

Hafta içi 09:00-16:30 arası açık olan Kütüphaneler

Paylaşılan görsele göre; Karapınar Adalet Ağaoğlu Kütüphanesi, Kırkkonaklar Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kütüphanesi, Sokullu Ahmed Arif Kütüphanesi, Dilekler ve 50. Yıl Halide Edip Adıvar Kütüphanesi, Yıldız Prof. Dr. Bahriye Üçok Kütüphanesi ve Oran Pir Sultan Abdal Kütüphanesi hafta içi 09:00-16:30 arası açık olacak.

Hafta içi 09:00-22:00 Hafta sonu 12:00-20:00 arasında açık olacak kütüphaneler

Çankaya Belediyesi bünyesinde hafta içi mesai saatlerinde açık olacak kütüphaneler yanında hafta içi ve hafta sonu akşam saatlerine kadar hizmet veren kütüphaneler de bulunuyor. Paylaşılan görsele göre bu kütüphaneler arasında; 100.Yıl İrem Kütük Kütüphanesi, Öveçler Nâzım Hikmet Kütüphanesi, Cebeci Sevgi Soysal Kütüphanesi, Çayyolu Prof. Dr. Muammer Aksoy Kütüphanesi, Yıldız Kemal Baytaş Kütüphanesi ve Oran Yaşar Kemal Kütüphanesi bulunuyor.