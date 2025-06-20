Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Çankaya Belediyesi, ilçedeki asfalt çalışmalarına hız verdi. Ulaşım altyapısının yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, tam kaplama, onarım ve yama işlemleri aralıksız olarak sürdürülüyor.

123 Mahallede Çalışma

Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 123 mahallede önceden belirlenen noktalarda asfalt serimi yapıyor. Mahalle bazlı yürütülen çalışmalar kapsamında, bozuk ve tahrip olmuş yollar yenileniyor. Belediyeye gelen talepler doğrultusunda, mahalle muhtarlarıyla koordineli şekilde planlamalar gerçekleştiriliyor.

2025 Yılı Sonuna Kadar 100 Bin Ton Asfalt Hedefi

Çankaya Belediyesi, 2025 yılı sonuna kadar 100 bin ton asfalt serimi yapmayı planlıyor. Mevsim koşullarına bağlı olarak Aralık ayına kadar devam edecek çalışmalarla, ilçe genelindeki yolların büyük bölümünün yenilenmesi hedefleniyor.

Trafik Akışı İçin Önlem Alınıyor

Asfalt serimi süresince trafik akışının mümkün olduğunca az etkilenmesi amacıyla gerekli güvenlik ve yönlendirme tedbirleri alınıyor. Belediye ekipleri, asfaltlama çalışmalarının yanı sıra kaldırım yenileme, yol çizgi boyama ve yağmur suyu ızgara temizliği gibi altyapı işlemlerini de eş zamanlı olarak sürdürüyor.