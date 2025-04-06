Bursa’nın fethinin 699’uncu yıl dönümü, düzenlenen görkemli törenlerle kutlandı. Kutlamalar, Osmanlı askerlerinin şehre giriş noktası olan Pınarbaşı’ndaki Fetih Kapı’da başladı. Programa; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, muhtarlar, askeri ve mülki yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Fetih Kapı’nın surlarında yerini alan mehter takımı ve kılıç kalkan ekipleri eşliğinde başlayan tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve ardından gelen fetih salasının yankılanmasıyla resmen başladı. Program kapsamında Bursa Erkek Lisesi öğrencisi Bilge Atmaca, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman” adlı şiirini coşkulu bir şekilde seslendirdi. Etkinlikler, mehteran konseri ve geleneksel kılıç kalkan gösterileriyle devam etti.

“BURSA, OSMANLI'NIN İLK GÖZ AĞRISI VE BAŞKENTİ”

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, “Bugün tarihimize sahip çıktığımız, bize emanet edilen bu kutlu şehri, Bursa’nın fethinin 699. yılında gururla anıyoruz. Osmanlı'nın ilk başkenti olan güzel Bursa’mızın fetih günü hepimize kutlu olsun. 6 Nisan 1326 tarihi yalnızca Bursa için değil, tüm Osmanlı ve Türk tarihi açısından da büyük önem taşımaktadır. Osman Gazi tarafından başlatılan kuşatma, Orhan Gazi'nin liderliğinde zaferle sonuçlanmıştır. Bu fetih, aynı zamanda büyük bir medeniyetin başlangıç noktasıdır,” dedi.

Törenlerin devamında protokol üyeleri mehter takımı eşliğinde Tophane’de bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerine yürüdü. Türbeler önünde gerçekleştirilen saygı nöbeti değişimi izlendikten sonra dualar eşliğinde türbeler ziyaret edildi. Fetih etkinlikleri, Balabanbey Kalesi’nde yapılan çeşitli programlarla sona erdi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK- Kamera: Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)