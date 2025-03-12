Kaza saat 22.00 sıralarında İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. İddiaya göre İnegöl'den Alanyurt Mahallesi'ne seyir halinde olan Muhammed İ. (33) yönetimindeki 16 MA 6325 plakalı otomobil, önünde giden Ahmet B. (17) yönetimindeki 16 BJK 154 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet direğe çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA Ajansı