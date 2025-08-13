AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, TOKİ'nin 2'nci Etap Kurna projesinde inşaatın başladığını söyledi.

AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, TOKİ projeleriyle ilgili devam eden çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan ve partililerle birlikte 2'nci Etap Kurna TOKİ inşaat alanını ziyaret eden Özboyacı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha önce aynı bölgede TOKİ tarafından 143 konut yapılarak hak sahiplerine teslim edildiğini söyleyen Özboyacı, "Yer teslimi yapılan ve plan düzenlemeleri tamamlanan alanda 96 konutluk yeni inşaatlar başladı" dedi.

Bölgede yapılan altyapı ve ulaşım çalışmalarına da değinen Özboyacı, yeni yaşam alanlarının oluşturulması için çeşitli projelerin hayata geçirileceğini kaydetti. Özboyacı, isale hattının TOKİ vasıtasıyla belediye hattına bağlanması için gerekli onayların alındığını ve bu sayede altyapı sorunlarının giderileceğini söyledi. Açıklamasında Kurna TOKİ bölgesinin ilerleyen yıllarda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, cezaevi, AFAD binası ve çevre köylerle birlikte önemli bir yerleşim alanına dönüşeceğini belirten Özboyacı, bölgede ticari alanların oluşturulması için de girişimlerin devam ettiğini ifade etti.