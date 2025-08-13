Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen Akademik Giriş Sınavı’nın sonuçları açıklandı. Sınava giren binlerce aday, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Yetkililer, adayların sonuç belgelerinde yer alan puan ve başarı sıralamalarını dikkatle incelemelerini, tercihler öncesinde ilgili kılavuzu okumalarını önerdi. Tercih tarihleri ve yerleştirme sürecine ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından yoğun şekilde ÖSYM sistemine giriş yaparken, sınavda başarılı olanlar için yeni eğitim döneminde kayıt süreci başlayacak.