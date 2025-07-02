Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,33 değer kazanarak 10.080,35 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endekslerinde de hafif yükseliş yaşandı. BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 23,40 puan ve yüzde 0,23 artışla 10.103,74 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,15 değer kazandı. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 2,24 ile spor sektörü olurken, madencilik sektörü yüzde 0,97 ile en çok kaybettiren oldu.

Küresel Piyasalar ve Yarınki Veriler Takip Ediliyor

Küresel piyasalarda ABD yönetiminin tarifelerde yeni erteleme yapmayacağı açıklaması risk iştahını olumsuz etkilerken, yatırımcıların gözü bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisinde olacak. Yurt içinde ise ihracat rakamları, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları ve Avro Bölgesi işsizlik oranı gündemde yer alıyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100’de 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyelerinin ise destek olarak takip edildiğini belirtiyor.