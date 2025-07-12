Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörümüz Emin Sulhan ile yeni sezon için anlaşmaya varmıştır.

Göreve geldiği günden bu yana Bornova 1877 ruhunu sahaya yansıtarak takımımıza yön veren hocamızla yola devam ediyoruz. Yeni sezonda daha yüksek hedeflere tüm Bornova hep birlikte yürümeye devam."

Bornova 1877'de Yeni Sezon Hedefi: Zirve

Geçtiğimiz sezon ligin orta sıralarında tamamlayan Bornova ekibi, Emin Sulhan yönetiminde daha iddialı bir kadro kurarak üst sıraları hedefliyor. Kulüp yönetimi, kısa süre içinde transfer çalışmalarına da başlayacak.

Emin Sulhan Kimdir?

Tecrübeli teknik adam Emin Sulhan, kariyerinde birçok 2. ve 3. Lig kulübünde görev yaptı. Disiplinli yapısı, genç oyunculara verdiği önem ve taktik bilgisiyle bilinen Sulhan, Bornova 1877'nin yeni sezon yapılanmasında kilit rol oynayacak.