Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Antrenmanın devamında 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda oyun organizasyonları üzerinde duruldu. Günün çalışması, sonuçlandırma antrenmanıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşması hazırlıklarını saat 15.00’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Trabzonspor U19 Takımı Trabzon’da
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Muhabir: Haber Merkezi