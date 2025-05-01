Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Antrenmanın devamında 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda oyun organizasyonları üzerinde duruldu. Günün çalışması, sonuçlandırma antrenmanıyla tamamlandı.
Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşması hazırlıklarını saat 15.00’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kasımpaşa maçı hazırlıklarımız başladı— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 30, 2025
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Muhabir: Haber Merkezi