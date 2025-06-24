Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümetin sunduğu zam teklifine tepki gösteren Bolu İl Özel İdaresi çalışanları, kurum binası önünde toplanarak protesto gerçekleştirdi. Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci devam ederken, Bolu’daki işçiler hükümete tepki gösterdi.

Bolu’nun Sağlık Mahallesi'nde bulunan İl Özel İdaresi binası önünde bir araya gelen işçiler adına konuşan Türkiye Yol-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Genel Sekreteri Yıldırım Gökçek, hükümetin teklifini sert sözlerle eleştirdi.

"İşçinin Sabrını Sınadınız"

Açıklamasında işçilerin şeffaf, sosyal diyaloğa dayalı ve çözüm odaklı bir müzakere süreci beklediğini belirten Gökçek, "Üç ay boyunca masaya hiçbir teklif getirmediniz. Sabırla bekledik, uyardık, geçim şartlarının giderek zorlaştığını söyledik. Ancak siz, emeğimizi yok sayan bir teklifle karşımıza çıktınız. Bu nedenle o rakamları burada anmaya bile gerek duymuyoruz" dedi.

"Bir Ay Değil, Bir Haftayı Bile Çıkaramıyoruz"

Geçim sıkıntısının kamu işçilerinin en temel sorunu haline geldiğini vurgulayan Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"Maaşlarımızla artık bir ayı değil, bir haftayı bile çıkaramıyoruz. Kiralar aldı başını gitti, faturalar elimize geldiğinde uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldik. Hazine ve Maliye Bakanı sesimizi duymuyor, halktan ve emekçiden kopuk şekilde hareket ediyor. Ancak biz üretim gücüyüz, alın terimizle bu ülkenin kamu hizmetlerini ayakta tutan işçileriz."

İşçiler, taleplerinin dikkate alınmaması durumunda eylemlerini sürdürme kararlılığında olduklarını da belirtti.