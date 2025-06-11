Aksaray'da zayıflamak için sık sık poşetli bitki çayı tüketen Büşra K. (24), karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. Antalya'ya sevk edilen ve ulusal acil organ bekleme listesine alınan Büşra K., karaciğer nakliyle yaşama tutundu.

Aksaray'da yaşayan Büşra K., zayıflamak için poşetli bitki çayı türü ürünleri sıklıkla kullandı. Günlük tüketimi zaman zaman 4 fincana kadar çıkan genç kadın, aynı dönemde ağrı kesici ilaçlar da kullanınca vücudunda çeşitli belirtiler ortaya çıktı. Büşra K.’nin ellerinde kırmızı benekler oluştu, eklem ağrıları arttı ve bilinç bulanıklığı gelişti. Aksaray'da yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Büşra K., karaciğer koması ön tanısıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmede karaciğer enzimlerinin çok yüksek olmadığı ancak sarılık değerlerinin ciddi şekilde arttığı tespit edildi. Canlı verici bulunamaması üzerine Büşra K., ulusal acil organ bekleme listesine alındı. Yaklaşık 24 saat içinde uygun donör bulundu ve karaciğer nakli yapıldı. Operasyon sonrası yoğun bakımda tedavi gören Büşra K.'nin karaciğer fonksiyonları normale döndü. Ameliyatın 3'üncü haftasında taburcu aşamasına gelindi.

'BAZEN GÜNDE 4 KEZ İÇTİĞİM OLUYORDU'

Bilinçsiz tüketimin kendisini bu duruma getirdiğini söyleyen Büşra K., "Yeşil çayla ıhlamur kullanıyordum. Hasta olduğumda ıhlamur içerdim, şişkinlik hissettiğimde ise yeşil çayı tercih ederdim. Zayıflamak için poşet çayları kullanıyordum. Bazen bir fincan, bazen günde 4 kez içtiğim oluyordu. Genellikle hazır, marketten aldığım çayları tercih ediyordum. İnsanlar hala bu ürünleri kullanıyor ama ben çok kötü bir sonuçla karşılaştım. Artık kimseye tavsiye etmiyorum. Doktor tavsiyesi olmadan asla kullanılmamalı" dedi.

'VÜCUDUMA İYİ GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM AMA SONUÇ ÇOK KÖTÜ OLDU'

Sosyal medya ve çevresindeki önerilerle bitki çaylarına yöneldiğini ifade eden Büşra K., "Bazı diyetisyenleri takip ediyordum, onlar da bu çayları öğünlere ekliyordu. O dönem vücuduma iyi geldiğini düşündüm ama sonuç çok kötü oldu. Karaciğerim zarar gördü. Ayrıca ağrı kesici de kullanıyordum. Ellerde kırmızı benekler çıkmaya başladı, eklem ağrılarım arttı ve her şey kontrolden çıktı" diye konuştu.

'MASUM GİBİ GÖRÜNEN ÇAYLAR, KARACİĞER NAKLİNE NEDEN OLDU'

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner, "Hastamız karaciğer koması tablosuyla başvurdu. Karaciğer enzimleri çok yüksek değildi ama sarılık değerleri çok yüksekti. Hemen değerlendirme yapıp, uygun canlı verici aradık. Bulamayınca hastayı ulusal acil listeye aldık. 24 saat içinde uygun donör bulundu ve nakli gerçekleştirdik. Hastamız 2-3 gün yoğun bakımda kaldı. Enzimler normale döndü ve karaciğeri sağlıklı şekilde çalışmaya başladı. Şu anda ameliyat sonrası 3'üncü haftadayız ve taburculuk aşamasına geldik" dedi.