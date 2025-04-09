Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi önünde basına açıklamalarda bulundu. Gazze'ye 1 aydan fazla süredir ‘tek bir yardım’ girmediğini vurgulayan Guterres, gıda, yakıt, ilaç ve ticari ürünlerin buna dahil olduğunu belirtti.

Guterres, yardımların tükenmesiyle Gazze'deki korku kapılarının tekrar açıldığının altını çizerek, “Gazze ölüm tarlasına dönüştü, siviller sonsuz ölüm döngüsünün içinde” ifadesini kullandı.

Ateşkeslerin işe yaradığını aktaran Guterres, Gazze'de ateşkesin sağlandığı dönemde rehinelerin serbest bırakıldığını ve hayat kurtaran yardımların dağıtılmasının mümkün kılındığını dile getirdi. BM Genel Sekreteri, tüm esirlerin derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılması, kalıcı ateşkes ve tam kapsamlı insani erişimin sağlanması gerektiğinin de altını çizdi.

Guterres, böyle dönemlerde her şeyin net biçimde ifade edilmesinin önemini anlatarak, “Gazze’ye geçiş noktaları kapalıyken ve yardımlar engellenirken, güvenlik altüst olmuş durumda ve yardım ulaştırma kapasitemiz boğulmuş durumda” açıklamasını yaptı.

4’üncü Cenevre Sözleşmesi’ne göre işgalci güçlerin yükümlülüklerine değinen Guterres, işgalci gücün halkın gıda ve tıbbi ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamakla yükümlü olduğunu söyledi. Guterres ayrıca, işgalci gücün, işgal altındaki topraklarda sağlık ve hastane kurumlarını, kamu sağlığı ve hijyen hizmetlerini sağlamak ve sürdürmekle yükümlü olduğunu; yardım programlarını ise kabul etmek durumunda olduğunu kaydetti.