Melisa SAPAZ/ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp ardından yolsuzluk suçlaması ile tutuklanması ile başlayan eylemler Ankara'da devam ederken, 8 Nisan Salı Günü Bilkent Üniversitesi öğrencileri, YÖK önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bilkent Üniversitesi'nden YÖK binasına yürüyen grup ile dışarıdan YÖK’e doğru yürüyen, aralarında Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden gelen öğrencilerin bulunduğu grup, polis barikatlarının bulunduğu noktada birleşti. Öğrencilerin eylemine, CHP Trabzon Milletvekili Sibelsu İçmez, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Gazeteci İrfan Değirmenci de destek vererek katıldı.

ÖĞRENCİLER NEDEN YÖK ÖNÜNDE EYLEM YAPTI?

Haber sitelerinde yayınlanan bazı kaynaklara göre, YÖK eylemlere katılan öğrencilere idari ceza uygulayacağı yönünde açıklama yaptı. Bunun üzerine öğrenciler tepkilerini dile getirmek için YÖK binasının önüne giderek basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğrenciler, okullarındaki polis ablukasının kaldırılmasını ve tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep ederken, YÖK'ün bu açıklamasının kendi demokratik haklarına aykırı olduğunu belirttiler. Ayrıca yapılan basın açıklamasında mücadelelerine devam edeceklerini ifade ettiler.

Eylemler sırasında, "Hükümet istifa", "Kurtuluş yok, ya tek başına ya hep beraber, ya hiç birimiz", "Direne direne kazanacağız", "Yaşasın öğrenci dayanışması", "YÖK, Polis, Medya bu abluka dağıtılacak!" sloganları atıldı.

ABB OTOBÜSLERİ ÖĞRENCİLERE DESTEK SAĞLADI!

YÖK önünde toplanan öğrenciler, polis ekipleriyle müzakere ederek orta yolu bulmaya çalıştı. Polis, öğrencilerin basın açıklamasını yapmalarının ardından alandan ayrılmalarını istedi. Bunun üzerine, öğrenciler alandan ayrılmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni (ABB) arayarak ring otobüsü talep etti. ABB, öğrencilerin isteği üzerine YÖK önüne ring otobüsü gönderdi.