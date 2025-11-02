Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan teknik heyet, bölgedeki yolları inceleyerek trafik güvenliğini etkileyen unsurları tespit etti. D-140 Kontra kesim nolu kara yolu ile bağlantılı olan 06-83, 06-84, 06-79 ve 06-82 numaralı kara yollarındaki işaret ve hız limit levhaları gözden geçirildi.

Çalışmalar kapsamında, sürücüler için risk oluşturan kısa mesafede hız limitinin 90’dan 70 veya 50’ye düştüğü levhalar kaldırılacak, levha yoğunluğu sadeleştirilecek. Ayrıca hasar görmüş ve hedef tahtası haline gelmiş levhalar, yenileriyle değiştirilecek.

Yetkililer, trafik işaret levhalarının sürücülere hayati uyarılar içerdiğini ve yol güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.