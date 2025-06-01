Beypazarı Belediyesi ilçenin merkezinde vatandaşların her saat içebileceği bir çorba çeşmesi projesi hayata geçirdi. İlçede yaşayan he vatandaşın istediği vakit yararlanabileceği çorba çeşmesinden yararlanabiliyor.

"Çorba çeşmemizle buluştuk"

Beypazarı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'da çorba çeşmesinin bulunduğu alana giderek hem çorba içti hem de vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Odabaşı'nın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Gölbaşı ailemle bugün çorba çeşmemizde buluştuk, hem çorbamızın hem de çorbadan daha sıcak sohbetin tadını çıkardık." diye konuştu.

Yakup Odabaşı Kimdir?

Yakup Odabaşı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde doğmuş ve Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında başlamış ve 2009-2014 yılları arasında Gölbaşı Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılmış ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Gölbaşı Belediye Başkan adayı olarak seçimi kazanmıştır. Göreve başlamasının ardından, Gölbaşı Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirilmiştir.