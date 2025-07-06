Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü U dönüşünün yasak olduğu yerden dönmek istedi. Bu sırada karşı yönde seyir halinde olan skuterlı, dönüş için manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle skuter yere düşerken, skuterı kullanan kişi ise savrulduktan sonra ayakta durmayı başarabildi. Korkutan kazada, şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün otomobilden iner inmez aracına baktığı görüldü.

Kaynak: DHA