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Beşiktaş Kulübü, Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zainutdinov’un transferi konusunda Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova ile anlaşma sağlandığını resmî olarak açıkladı. Yapılan açıklamada, Zainutdinov’un siyah-beyazlı kulübe sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edilerek, transferin her iki taraf için de hayırlı olması temenni edildi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Bakhtiyor Zainutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK”

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar