Beşiktaş Kulübü, Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zainutdinov’un transferi konusunda Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova ile anlaşma sağlandığını resmî olarak açıkladı. Yapılan açıklamada, Zainutdinov’un siyah-beyazlı kulübe sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edilerek, transferin her iki taraf için de hayırlı olması temenni edildi.
Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:
“Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Bakhtiyor Zainutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK”
Resmi Açıklama | Bakhtiyor Zainutdinov— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 28, 2025
🔗 https://t.co/FtGCK0OlKe pic.twitter.com/cbow1o0w9T