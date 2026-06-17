İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde siyah-beyazlı ekibin Avrupa yolundaki ilk rakibi belli oldu. Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan Beşiktaş, 2. eleme turunda Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

İlk Maç İstanbul’da

Eşleşmenin ilk karşılaşması 23 Temmuz’da Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz’da Danimarka’da yapılacak.

Beşiktaş, Midtjylland engelini aşması halinde UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükselerek Avrupa hedefi doğrultusunda yoluna devam edecek.