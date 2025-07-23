BEŞİKTAŞ – SHAKHTAR DONETSK MAÇI ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR

  • 10.00 Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

  • 14.00 Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

  • 18.30 Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan ve bir futbolcu açıklamalarda bulunacak.

  • 19.00 Ukrayna ekibi, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

CHERNO MORE – BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU

  • 18.00 Bulgar temsilcisi Cherno More'nin Teknik Direktörü Ilian Iliev ve bir futbolcusu basına konuşacak.

  • 18.30 Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir futbolcusu basın toplantısı yapacak.

  • 18.45 Cherno More son antrenmanını gerçekleştirecek.

  • 19.00 Başakşehir, maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY’DA YOĞUN GÜN

  • 11.30 Galatasaray, hazırlıklarını antrenmanla sürdürecek.

  • 20.30 Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampında Cagliari ile hazırlık maçı oynayacak.

  • Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıldığını ve tüm kredi-faiz borçlarının ödendiğini açıkladı.

  • Olağan Divan Kurulu Toplantısı ise yarın gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE’DE HAZIRLIK MAÇI VE AZİZ YILDIRIM’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

  • 22.00 Sarı-lacivertliler, Portekiz kampındaki 3. hazırlık maçında Al Ittihad ile karşılaşacak.

  • Eski başkan Aziz Yıldırım, “Vizyon 2035” toplantısında yaptığı açıklamada:

  • “Fenerbahçe’yi zor günler bekliyor. Artık bana sığınmayın, takatim yok” ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR, PERSEPOLIS FC KARŞISINDA

  • 17.00 Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İran ekibi Persepolis FC ile özel maçta karşılaşacak.

UEFA MAÇLARI BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu

  • Brann (Norveç) – Salzburg (Avusturya)

  • Shelbourne (İrlanda) – Karabağ (Azerbaycan)

Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU’NDAN YENİ FON TANITIMI

  • 11.00 Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, İş Portföy GM Burak Sezercan ve Milli Tenisçi Zeynep Sönmez ile birlikte tenis değişken fon tanıtım toplantısı yapılacak.

2025 AVRUPA PARA GENÇLİK OYUNLARI TANITIMI

  • 18.00 İstanbul’da düzenlenecek 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları öncesinde, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ve Avrupa Paralimpik Komitesi Başkanı Raymon Blondel’in katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA