BEŞİKTAŞ – SHAKHTAR DONETSK MAÇI ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR
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10.00 Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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14.00 Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
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18.30 Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan ve bir futbolcu açıklamalarda bulunacak.
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19.00 Ukrayna ekibi, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.
CHERNO MORE – BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU
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18.00 Bulgar temsilcisi Cherno More'nin Teknik Direktörü Ilian Iliev ve bir futbolcusu basına konuşacak.
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18.30 Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir futbolcusu basın toplantısı yapacak.
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18.45 Cherno More son antrenmanını gerçekleştirecek.
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19.00 Başakşehir, maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
GALATASARAY’DA YOĞUN GÜN
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11.30 Galatasaray, hazırlıklarını antrenmanla sürdürecek.
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20.30 Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampında Cagliari ile hazırlık maçı oynayacak.
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Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıldığını ve tüm kredi-faiz borçlarının ödendiğini açıkladı.
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Olağan Divan Kurulu Toplantısı ise yarın gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE’DE HAZIRLIK MAÇI VE AZİZ YILDIRIM’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR
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22.00 Sarı-lacivertliler, Portekiz kampındaki 3. hazırlık maçında Al Ittihad ile karşılaşacak.
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Eski başkan Aziz Yıldırım, “Vizyon 2035” toplantısında yaptığı açıklamada:
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“Fenerbahçe’yi zor günler bekliyor. Artık bana sığınmayın, takatim yok” ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR, PERSEPOLIS FC KARŞISINDA
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17.00 Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İran ekibi Persepolis FC ile özel maçta karşılaşacak.
UEFA MAÇLARI BUGÜN DE DEVAM EDİYOR
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu
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Brann (Norveç) – Salzburg (Avusturya)
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Shelbourne (İrlanda) – Karabağ (Azerbaycan)
Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu
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Zira – Hajduk Split
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FC Levadia – FC Iberia 1999
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Silkeborg – KA Akureyri
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Olimpija Ljubljana – Inter Club
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The New Saints – Differdange 03
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Buducnost Podgorica – Milsami
TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU’NDAN YENİ FON TANITIMI
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11.00 Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, İş Portföy GM Burak Sezercan ve Milli Tenisçi Zeynep Sönmez ile birlikte tenis değişken fon tanıtım toplantısı yapılacak.
2025 AVRUPA PARA GENÇLİK OYUNLARI TANITIMI
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18.00 İstanbul’da düzenlenecek 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları öncesinde, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ve Avrupa Paralimpik Komitesi Başkanı Raymon Blondel’in katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirilecek.