Siyah-beyazlı kafile Milas-Bodrum Havalimanı’na iniş yapmasının ardından takım otobüsüyle Bodrum’da konaklayacakları otele geçti. Beşiktaş’ı karşılayan emniyet mensupları ve otelde konaklayan turistler futbolcularla bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.
Beşiktaş’ın Bodrum FK karşısındaki kamp kadrosu ise şöyle; “Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva,Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Keny Arroyo."
Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)-