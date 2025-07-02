Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yaylacık mezrasında yaşayan kadınlar, her sabah erken saatlerde atlarını hazırlayarak yola koyuluyor. Sarp ve kayalık patikalardan atlarıyla geçen kadınlar, yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından Şilok Yaylası’na ulaşıyor. Yaylada gün boyu süt sağımı yapan kadınlar, elde ettikleri sütleri bidonlara doldurup yeniden atlara yükleyerek köylerine dönüyor. Sağdıkları sütleri yoğurt, otlu peynir ve tereyağına dönüştüren kadınlar, bu ürünleri satarak hem geçimlerini sağlıyor hem de çocuklarının eğitim masraflarını karşılıyor.

‘YOLCULUK YORUCU AMA GÜZEL’

Yaklaşık 5 yıldır bu işi yaptığını belirten Ayşe Erkin, yayla yolculuğunun hem zahmetli hem de keyifli olduğunu söyledi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kalkıp atlarını hazırladıklarını belirten Erkin, "Yaz aylarımız, at sırtında yayla yolculuğu ile geçiyor. Sarp kayalıkları, dik yamaçları aşarak 7 kilometrelik yolu katediyoruz. Burada koyunlardan elde ettiğimiz sütle çocuklarımızı okutuyor, geçimimizi sağlıyoruz. Yolculuk yorucu ama güzel. Sağım işlemi bittikten sonra sütleri bidonlara doldurup köye geri dönüyoruz. Sütü köyde ihtiyacı olan ailelere satarak hem geçimimizi sağlıyor hem de kışlık ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz" dedi.

‘TEK GEÇİM KAYNAĞIM KOYUNLAR’

Kadınlardan Mahsima Aytuğ ise 10 koyunu olduğunu ve geçimini bu hayvancılıkla sağladığını belirterek, "Kadınlarla birlikte sabah köyde atlarımız hazırlayıp yaylaya doğru keyifli bir yolcuğumuz başlıyor. 10 tane koyunum var ve tek geçim kaynağım bu koyunlar. Köyde diğer kadınlara da yardım ediyorum. Yaylada işlerimiz bittikten sonra bidonlarımızı atlara yükleyip binip köye gidiyoruz. Patika yol olduğu için tek sıra halinde gidiyoruz. Çoğu zaman da tek sıra halinde güzel görüntü olduğu kendi yolculuğumuzu telefonlarımıza kaydediyoruz" dedi. (DHA)