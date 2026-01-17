Muğla’nın Marmaris ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı 68 yaşındaki Gülderen Türkmen’in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin çarpıcı iddialar gündeme geldi. Kaza, Beldibi Mahallesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde şoför olarak görev yapan G.K. (43) yönetimindeki 34 NBA 571 plakalı çöp kamyonu, yolun kenarında yürüyen Gülderen Türkmen’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Türkmen aracın altında kaldı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan çöp kamyonu şoförü G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çöp Kamyonuna Düzenli Bakım Yapılmadı Mı?

Olayın ardından Gülderen Türkmen’in yakını, yaşananları Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz’a anlattı. Yakının iddiasına göre, kazaya karışan belediye çöp kamyonunda geri görüş kamerası ile hareket sensörlü tepe lambaları çalışmıyordu. Ayrıca kamyonun arkasında görevli işçilerin, çevreyi kontrol etmeden aceleyle araca binerek şoföre “yürü” diye seslendikleri öne sürüldü.

"Sokak'ta Kaldırım Yok!"

Türkmen’in yakını, kazanın meydana geldiği noktada kaldırım bulunmadığını, yayaların mecburen yoldan yürümek zorunda kaldığını da ifade etti. Belediyenin ise söz konusu teknik eksiklikleri kabul etmediği iddia edildi.

Şoförün tutuklanmış olmasının acılarını dindirmediğini belirten Türkmen’in yakını, benzer faciaların yaşanmaması için yetkililerin gerekli önlemleri almasını ve denetimlerin artırılmasını istedi.