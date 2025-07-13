Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Bürosu’nun koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme” suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 otel, 1 telebar ve 1 masaj salonuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Komisyon Sistemi Ortaya Çıktı!

Yapılan tespitlerde, bazı otel çalışanlarının konaklama başına komisyon aldığı, telebar çalışanlarının ise “vestiyer parası” adı altında fuhşa aracılık ederek kazanç sağladığı belirlendi. Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı doğrultusunda fuhuş yapıldığı tespit edilen 11 iş yeri mühürlendi. Operasyonla birlikte mağdur edilen 40 kadın devlet korumasına alındı.