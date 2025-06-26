Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 26 Haziran tarihinde Hicri Takvime göre kutlanan yılbaşını sosyal medya hesabından kutladı.

Başkan Odabaşı'nın konuya ilişkin ifadesi ise şöyle: "Tüm İslam âleminin Hicri Yılbaşı mübarek olsun." diye konuştu.

Hicri Yılbaşı Nedir?

Hicri Yılbaşı, İslam takviminin başladığı gündür. Bu takvime Hicri Takvim denir ve başlangıcı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği (göç ettiği) yıldır. Bu olay, Müslümanlar için çok önemli olduğu için takvimin başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir.

Hicri Yılbaşı:

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 1. günü dür.

Her yıl Miladi takvime göre değişir , çünkü Hicri takvim ayın hareketlerine göre hesaplanır ve 354 gündür.

Hicri Yılbaşı, Müslümanlar için manevi önemi olan bir gündür. Bu günlerde dua edilir, geçmiş düşünülür, hicretin anlamı hatırlanır. Bakan Yerlikaya’dan Kritik Açıklamalar İçeriği Görüntüle