Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mezuniyet törenine katılarak, mezun olan öğrencilerin başarısına eşlik etti. Mezuniyet töreninde konuşma yapan Başkan Güngör, öğrencilerin başarılı bir ömür geçirmelerini ve yollarının açık olmasını diledi.

"Mezuniyetiniz kutlu olsun"

Etkinlikte Başkan'ın konuşması ardından okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne plaket takdim edildi. Başkan'ın konuya ilişkin ifadeleri ise şöyle: "Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezun olan gençlerimize eğitim hayatları boyunca göstermiş oldukları azim ve başarıdan dolayı gönülden tebrik ediyorum. Yeni yollarında sağlık, mutluluk ve başarı daima onlarla olsun. Mezuniyetiniz kutlu olsun." şeklinde konuştu.