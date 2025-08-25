33. Dönem 3. Genel Kurul Toplantısı üç gün sürecek, teklifler komisyonlarda görüşüldükten sonra 29 Ağustos’ta karara bağlanacak.
Gündem belirlenecek
Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantının ilk gününde yoklama alınacak, Başkanlık Divanı seçilecek ve kurulun gündemi oluşturulacak.
Komisyonlar devrede
Yönetim Kurulu’nun hazırladığı raporların okunmasının ardından teklifler, İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler komisyonlarına gönderilecek. Komisyonlar üç gün boyunca gündemdeki maddeler üzerinde çalışacak.
Son gün karar zamanı
Genel Kurul’un 29 Ağustos Cuma günü yapılacak kapanış oturumunda, komisyonların hazırladığı teklifler ele alınacak ve oylanarak karara bağlanacak.