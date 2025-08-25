Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış hazırlıklarında ihtiyaç duyulan ürünlerini raflara taşıyan Metro Türkiye, yayınladığı 4 farklı tarifle de kış sofralarına öncülük ediyor. Bu kapsamda Metro Türkiye 10-12 kilogramlık kutularda salçalık sosluk domatesi kilogramı 9,90 liradan satışa sundu.

Metro Chef markası altında sunulan ürünler arasında soyulmuş sarımsak, 5-6 kilogramlık torbalarda kapya biber ve 5 kilogramlık kasalarda acı kırmızı şili biber yer alıyor. Ayrıca kışlık salça ve sosların güvenle saklanabilmesi için kavanoz ve kapakları da raflarda yer alıyor.

Metro Türkiye, tüketicilere Gastronometro şeflerinin hazırladığı dört farklı tarifle kışlık hazırlık sürecinde yol gösteriyor. Tariflere ve ürün detaylarına Metro Türkiye internet sitesinden erişilebiliyor.