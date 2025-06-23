Bartın’ın İnkumu tatil beldesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında İnkumu tatil beldesinde bulunan plajda meydana geldi. İddiaya göre, plajda iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında K.Y (18), bıçakla B.E.Z’yi (18) bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Bartın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından K.Y. gözaltına alındı. Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.