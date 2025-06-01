Diyarbakır’da bulunan tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi, isim ayinine ev sahipliği yaptı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın yönettiği ayinde ilahiler seslendirildi, İncil’den bölümler okundu. Katılımcılar dua ederek mum yaktı. Ayin, Türkçe ve Ermenice verilen vaazla sona erdi.

“İstanbul’dan din adamı göndererek eksikliği kapatıyoruz”

Etkinlik sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Patrik Maşalyan, Surp Giragos Kilisesi’nde her yıl mayıs ayının son haftası ya da haziran ayının ilk haftasında bu tür ayinlerin düzenlendiğini belirtti. İstanbul’dan Diyarbakır’a geldiklerini ifade eden Maşalyan, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 38 Ermeni kilisesinden sadece 20’sinde din adamı bulunduğuna dikkat çekti.

Maşalyan, “Maalesef Türkiye’de bir rahip okulumuz yok. Bu durum öğrenci yetiştirmede zorluk yaratıyor. Taleplerin az olması da etkili. Özel günlerde İstanbul’dan din adamı göndererek eksikliği gidermeye çalışıyoruz” dedi.

“Barış olmadan ilerleme sağlanamaz”

Barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sahak Maşalyan, toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Barıştan daha karlı, daha yapıcı bir yol yok. Barış olmadığında hiçbir şey olmuyor, her şey kurak kalıyor. O barışla birlikte insanlar bir araya gelebilir, sorunlar diyalog yoluyla çözülebilir. Umut bu topraklarda her zaman var. İnsanı en son terk eden şey umuttur. İyi niyetle ortak çıkarlar doğrultusunda bir araya gelmek mümkündür.”