Galatasaray Süper lig’ te bu hafta Galatasaray, Süper Lig’de Kayserispor’u 4-0 yenerek moral buldu. Ancak maçtan sonra asıl konu, Barış Alper Yılmaz’ın durumu oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, Suudi kulübü NEOM’ un 40 milyon Euro’luk teklifi sonrası kafası karışan genç oyuncuya destek verdi. Buruk, Barış’ı Kayseri’ye almadıklarını ve ona güvendiklerini söyledi, taraftarlara da “Sahip çıkalım” çağrısında bulundu.

Barış’ın Zor Dönemi

Barış Alper, Avrupa Şampiyonası’ndaki oyunuyla parlamış, NEOM’un yüksek teklifiyle transfer gündemine girmişti. Buruk, basın toplantısında, “Barış özel bir oyuncu. Gençlik hatası yapabilir. Kafası karışık, takıma yansımasın diye Kayseri’ye getirmedik” dedi. Buruk, Barış’ın Galatasaray sevgisini koruduğunu ekledi ve “Linç etmeyelim, ona sarılalım” mesajı verdi.

Transfer ve Kulüp Kararı

NEOM’un teklifi Barış’ın aklını çelmiş olsa da, Galatasaray satmak istemiyor. Buruk, “Hedeflerimiz var, kadroyu koruyacağız” diye konuştu. Daha önce West Ham’ın 25 milyon euro’luk teklifi reddedilmişti.

Barış’ın Yolu

Buruk, Barış’ın geçmiş katkılarını hatırlattı: “Geçen yıl kaldı, şampiyonlukta payı büyük. Destek olalım.” Taraftarlar arasında görüş ayrılıkları var; bazıları eleştiriyor, diğerleri Buruk’u haklı buluyor. Barış’ın Kemerburgaz’daki son görüşmesi, dönüş sinyali veriyor.

Okan Buruk’un Barış Alper’e desteği, takım ruhunu öne çıkarıyor. Transfer baskısı altında, Buruk’un çağrısı camiayı birleştirebilir. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolunda Barış’ın katkısını bekliyor.