Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, Barış Alper Yılmaz hakkında çıkan “süresiz kadro dışı” iddialarına yanıt verdi. Kavukçu, oyuncunun Kayserispor maçı kadrosunda olmamasının yalnızca “sürecin yükünü hafifletme amaçlı” olduğunu söyledi.

Kavukçu yaptığı açıklamada, “Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Son günlerde sosyal medyada yer alan “süresiz kadro dışı” iddialarını yalanlayan açıklamanın ardından gözler Barış Alper Yılmaz’ın yeniden sahada olup olmayacağına çevrildi.