Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iş insanı Murat Ustalı yaşamını yitirirken, eşi Naz Ustalı ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nda gece saatlerinde meydana gelen kazada, arazi aracı kontrolden çıkarak iki binanın duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada zeytinyağı sektörüyle tanınan iş insanı Murat Ustalı (36) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan eşi Naz Ustalı (33) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Araç Duvara Çarpıp Devrildi

Kaza, saat 01.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi 15 Eylül Caddesi’nde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 US 128 plakalı arazi aracı, kontrolden çıkarak önce bir evin, ardından başka bir binanın duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Murat Ustalı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi Naz Ustalı ise önce Ayvalık Devlet Hastanesi’ne, ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Naz Ustalı’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MHP Ayvalık İlçe Başkanı’nın Kardeşi

Hayatını kaybeden Murat Ustalı’nın, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı’nın kardeşi olduğu bilgisi de edinildi. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, sürücünün kimliğini tespit etmeye yönelik çalışmalar sürüyor.