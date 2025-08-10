Ege Denizi açıklarında, merkez üssü Balıkesir olarak kaydedilen 6.2 büyüklüğünde deprem, şehir merkezi ve çevre illerde şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntının ardından kısa süre içerisinde 4.0 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre, ilk deprem yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde oluşurken, artçı sarsıntı ise daha sığ bir odakta kaydedildi.

Depremler, başta Balıkesir merkez olmak üzere Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gönen ve Bandırma ilçelerinde paniğe yol açtı. Çanakkale, İzmir, Manisa ve İstanbul’un bazı bölgelerinde de hissedilen sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıktı.