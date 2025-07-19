DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, cezaevinden açıklama yapan Ekrem İmamoğlu’nun “süreci siyasi ikbal için kullanmayın” çağrısına yanıt verdi. “Masada CHP olsaydı, belki de şu an dışarıda olurdunuz” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden yaptığı “süreci kişisel hırslarınıza alet etmeyin” çağrısına doğrudan yanıt verdi. Bakırhan, CHP’nin demokratikleşme masasında yer alması gerektiğini belirterek, “Eğer CHP masada olsaydı, belki de Sayın İmamoğlu dışarıda olacaktı” dedi.

Açıklamasında, sürecin yalnızca DEM Parti’ye ait olmadığını vurgulayan Bakırhan, “Demokrasi, hukuk, adalet herkesin ortak talebi. Bu masada yalnız kalmamız kabul edilemez. Herkesin katkısı kıymetli. Özellikle CHP gibi ana muhalefetin” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun cezaevinden kamuoyuna yansıyan açıklamasında, bazı kesimlerin süreci kendi lehine kullanmaya çalıştığını ima etmesi üzerine başlayan tartışmada, Bakırhan’ın çıkışı dikkat çekti. “Siyasi tutsaklar dışarıda olabilir, demokratik zemin oluşabilir ama bunun için diyalogdan kaçmamak gerekir” diyen Bakırhan, ortak mücadele vurgusu yaptı.

Öte yandan CHP cephesinden Bakırhan’ın bu açıklamalarına henüz bir yanıt gelmedi. Siyasi kulislerde ise bu mesajın CHP içinde yankı bulup bulmayacağı merak konusu.