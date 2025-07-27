Türkiye’de birçok ilde peş peşe çıkan orman yangınları endişe yaratırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Riskin hala yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, “Bu sadece bugünlük bir durum değil, birkaç gün daha devam edecek gibi görünüyor,” dedi.

Orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahale için vatandaşlara büyük görev düştüğünü belirten Bakan Yumaklı, “Bütün vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerekiyor,” sözleriyle toplumsal duyarlılığın önemini vurguladı.

Yumaklı, yangınla mücadelede önleyici tedbirlerin altını çizerek, “En kolay ve en az maliyetli yangın söndürme yöntemi, onun hiç başlamamasını sağlamaktır,” dedi.

Bakanlık, yüksek sıcaklık ve rüzgar nedeniyle ormanlara giriş yasağı uygulamalarını sürdürürken, yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.