İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12’si dahil olmak üzere toplam 14 suçlunun Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamaya göre; kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal düzeyde aranan 2 kişi, uluslararası iş birliği sayesinde yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Yakalanan isimler arasında “suç örgütü üyeliği”, “çocuk istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “yağma”, “yaralama”, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “dolandırıcılık” suçlarından aranan T.G., M.A., M.A.D., C.Y., S.S., M.D., K.D. ve E.Ç.’nin Gürcistan’da yakalandığı bildirildi.

“Dolandırıcılık” suçundan aranan K.K.’nın Arnavutluk’ta, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan aranan O.G.’nin Senegal’de, “uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak”, “hırsızlık”, “banka veya kredi kartını izinsiz kullanma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “yağma” suçlarından aranan G.Ç. ile M.C.Ü.’nün ise Almanya’da yakalandığı belirtildi.

Ayrıca “silah ve mühimmat bulundurma” suçundan ulusal seviyede aranan T.Y.’nin Arnavutluk’ta, “göçmen kaçakçılığı” suçundan aranan M.U.’nun ise Yunanistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiği kaydedildi.