Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Yenimahalle’de yapımı süren yeni adalet binası şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Tunç’a, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ve diğer yetkililer eşlik etti. İnşaat süreci hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Toplamda 745 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni adalet binasının, 2027 adli yılı başında hizmete açılması hedefleniyor. Ankara’da dağınık şekilde hizmet veren Sıhhiye, Dışkapı, Yenimahalle, Balgat ve Söğütözü adliyelerinin tek çatı altında toplanacağı proje, yargı hizmetlerinde büyük kolaylık sağlayacak. Şantiyede şu anda 2 bin 255 kişi çalışıyor ve inşaat yüzde 30 seviyesine ulaşmış durumda.

Bakan Tunç, yeni binada 1.537 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yapacağını, her birine özel ofisler ayrılacağını belirtti. Toplam 588 duruşma salonu ile Ankara’daki duruşma salonu sayısı yüzde 50 artırılmış olacak. Ayrıca binada 4 bin 180 araçlık otopark, sığınaklar ve en az 1.000 kişilik konferans salonu bulunacak.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin yeni binası ise tamamlanmak üzere. 91 bin 765 metrekare kapalı alana sahip bu yapıda 447 hakim ve savcı görev yapacak. 45 duruşma salonu, 170 araçlık otopark ve 610 kişilik konferans salonu yer alıyor. Eski Yargıtay binasının restorasyonu da tamamlanarak adalet hizmetlerine açılacak.

Bakan Tunç, teknolojik gelişmelerin de yargı hizmetlerinde önemli olduğunu vurgulayarak, UYAP sistemi, SEGBİS, elektronik duruşmalar ve tebligatlarla adalete erişimin kolaylaştırıldığını söyledi. Ülke genelinde 68 adalet binası projesinin bulunduğunu, 37’sinin etüt proje aşamasında, 31’inin ise inşaat halinde olduğunu açıkladı. Ayrıca 7 adli tıp binası projesinin sürdüğünü ve 3 bin 534 yargı mensubu için konut projelerinin devam ettiğini belirtti. Bakan Tunç, yargının fiziki, teknolojik ve insan kaynağı kapasitesini artırarak vatandaş memnuniyetini yükseltmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.