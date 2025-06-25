Tekirdağ Aydoğdu Mahallesi’nde 17 yaşındaki A.A.’nın husumetlilerine av tüfeğiyle ateş açması sonucu 9 yaşındaki Yasin Poyraz Eskiciler hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olay gece yarısı gerçekleşti. A.A., evlerinin önünde oturan grupla husumetli olduğu kişilere ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralılar arasında 17 yaşındaki E.Z., 15 yaşındaki R.A. ve M.R.A. ile 27 yaşındaki Z.E. bulunuyor. Hayatını kaybeden Yasin Poyraz Eskiciler’in cenazesi morga götürüldü. Polis ekipleri, kaçan şüpheli A.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA