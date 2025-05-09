ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Atatürk İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama ise şöyle: "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul-Zeytinburnu Atatürk İlkokulu'na ziyarette bulundu. Öğrenci ve öğretmenlerle buluşan Bakan Tekin, beden eğitimi dersi kapsamında öğrencilere güvenli sürüş, trafik kuralları ve ilk yardım gibi temel bilgilerin de verildiği bisiklet sürme etkinliğine katıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin bisiklet sürüşünü izleyen Bakan Tekin, çocuklarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Tekin, daha sonra öğretmenler odasında eğitimciler ile fikir alışverişinde bulundu. Okulda görevli öğretmenler Zeynep Yavuz ve Arzu Gürel'in doğum günlerini kutlayan Bakan Tekin, öğretmenlere kalem hediye etti." denildi.