Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı’nda yaşanan göçük sonucu 14 işçi yaralandı, bunlardan 2'si ağır durumda. Olay, Çayırhan Yeraltı Maden İşletmesi’ne bağlı Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin Hırkalar mevkiindeki maden ocağında meydana geldi.

Bakan Işıkhan'dan Açıklama: "Süreci Yakından Takip Ediyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazayı üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Nallıhan ilçemizde faaliyet gösteren Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nın Hırkalar mevkiinde meydana gelen göçük haberini üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralanan ve tedavileri devam eden maden işçisi kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."

Kazanın Ardından Sağlık Durumu ve Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Çayırhan maden ocağındaki kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilerin tedavi süreçleri devam ederken, olayla ilgili incelemeler sürüyor. Bakan Işıkhan, maden kazasının tüm detaylarının titizlikle araştırılacağını ve sürecin takip edileceğini belirtti.

Bu üzücü olay, maden güvenliği ve işçi sağlığına yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, kazanın nedenleri ve güvenlik önlemleri hakkında detaylı bir soruşturma başlatacaklarını duyurdu.

Nallıhan ilçemizde faaliyet gösteren Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı’nın Hırkalar mevkiinde meydana gelen göçük haberini üzüntüyle öğrendim.



Kazada yaralanan ve tedavileri devam eden maden işçisi kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına… — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 10, 2025