Babalar Günü öncesi Antalya'daki çiçekçilerde hazırlıklar hızlandı. Özel günlerde çiçek satışlarının arttığını söyleyen Antalya Çiçekçiler Odası Başkanı İsmail Bakaç, Babalar Günü'nün Anneler Günü kadar yoğun geçmediğini ancak yine de belirli bir hareketlilik yaşandığını dile getirdi. Çocukların babalarına genellikle kır çiçekleri ve papatya gibi doğal türleri tercih ettiğini aktaran Bakaç, bu yıl en çok ilgi gören çiçeğin 'starliçe' olduğunu ifade etti. Güney Afrika kökenli olan ve halk arasında 'cennet kuşu' olarak bilinen starliçenin, sıcak sevgiyi simgelemesi nedeniyle babalara hediye edilmek üzere öne çıktığını diyen Bakaç, "Starliçe, dünyada erkeğe özel anlam yüklenen tek çiçektir" dedi. Bakaç, "Turuncuya çalan renkleriyle dikkati çeker. Dünyada erkeklere hediye edilmek üzere anlam yüklenen tek çiçektir. Bu yüzden özel bir anlam taşır. Dal fiyatı 200 lira civarında satılıyor" dedi.

Papatya ve kır çiçekleri revaçta

Babalarına çiçek almak isteyenlerin sadece starliçeye yönelmediğini söyleyen Bakaç, "Kır çiçekleri ve papatya da tercih ediliyor. Ancak bu çiçeklerin bazı türleri nadir bulunduğu için fiyatları yüksek olabiliyor. Özellikle özel demetlerde kullanılan papatya türlerinde dal fiyatı 1000 ila 2 bin lira arasına kadar çıkabiliyor" dedi. İsmail Bakaç, "Anneler Günü bizim için yılın en hareketli günü. İnsanlar annelerine çiçek almayı bir görev gibi görüyor. Babalar Günü'nde ise bu ilgi aynı seviyede değil. Satış oluyor ama oran olarak yüzde 20 bandında kalıyor. Anneler Günü'nün beşte biri kadar" ifadelerine yer verdi.