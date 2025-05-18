Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 20-21 Mayıs tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Gayriresmi Zirvesi’nde, siyaset, ticaret, ulaşım, sanayi, kültür ve eğitim gibi birçok başlıkta işbirliğinin kapsamlı şekilde ele alınacağını belirtti.

TDT tarihinde ilk kez bir gözlemci ülke ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirvenin teması “Doğu ile Batının Buluşma Noktası” olarak belirlendi. Üye ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek zirvede, hem çok yönlü işbirliği hem de bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırılacak. Zirve sonunda "Budapeşte Bildirisi"nin yayımlanması bekleniyor.

TDT Ülkeleriyle 68,8 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi

Bakan Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkeleriyle ticaret hacminin 2023 yılında 68,8 milyar dolara ulaştığını söyledi. Türkiye’nin bu ülkelerle olan ticaret hacminin ise 30,9 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade etti. Kazanlar, elektrikli makineler, kıymetli taşlar ve demir-çelik ürünlerinin ihracatta öne çıkan kalemler olduğunu belirten Bolat, “Ticaret hacmimizi artırmak için lojistik altyapının geliştirilmesi, ulaştırmada tam liberalleşme, ticaretin kolaylaştırılması ve tarife dışı engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Ekonomik Bütünleşmeye Vurgu

TDT ülkeleriyle ticari ilişkilerde son yıllarda önemli bir ivme yakalandığını vurgulayan Bolat, bu olumlu tablonun kalıcı ve sürdürülebilir ekonomik iş birliklerine dönüşeceğini kaydetti. Küresel jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde, TDT üyesi ülkeler arasında ekonomik, ticari ve kültürel entegrasyonun daha da güçlenmesinin önemine işaret etti.

2024 yılı itibarıyla TDT ülkelerinin toplam ekonomik büyüklüğünün 1,8 trilyon dolara, toplam dış ticaret hacminin ise 1,1 trilyon dolara yaklaştığını da sözlerine ekledi.

Fuar, Ticaret Heyeti ve Tanıtım Faaliyetleri

Bakan Bolat, 2023-2025 döneminde TDT ülkelerine yönelik 171 fuarın destek kapsamına alındığını, bu dönemde 44 milli katılım organizasyonu, 9 genel ve 38 sektörel ticaret heyeti düzenlendiğini bildirdi. Hizmet ticaretinin de ivme kazandığını belirten Bolat, taşımacılık sektörünün bu alandaki en güçlü kalem olduğunu söyledi.

Geçen yıl Türkiye’yi TDT üyesi ülkelerden gelen 2,6 milyon turistin ziyaret ettiğini aktaran Bolat, “Bu artış, karşılıklı hizmet ticareti için güçlü bir potansiyel taşıyor” ifadelerini kullandı.

DEPA ile Dijital Ticaret Güçlenecek

Kasım 2024’te Bişkek’te imzalanan Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması’nın (DEPA), TDT ülkeleri arasında dijital ticaretin kurallarını belirlediğini hatırlatan Bakan Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

“DEPA ile kağıtsız ticaret, elektronik imza, e-faturalandırma, dijital ödemeler, lojistik ve hızlı teslimat hizmetleri gibi alanlarda ortak bir çerçeve oluşturulacak. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, TDT ülkeleri arasında dijital ticaretin daha pratik, hızlı ve şeffaf hale gelmesini hedefliyoruz.”