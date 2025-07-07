Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ilçede yaşayan teyzesi Hatice Yıldız, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün hayatını kaybetti. Yıldız için bugün öğleyin Kırıkhan Mezarlık Kompleksi’nde cenaze namazı kılındı. Yıldız’ın cenazesine Bakan Bayraktar’ın yanı sıra, ailesi, Vali Mustafa Masatlı, kent protokolü, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hatice Yıldız’ın cenazesi, namazın ardından dualarla toprağa verildi. Bakan Bayraktar ve ailesi daha sonra taziyeleri kabul etti. (DHA)

Kaynak: DHA