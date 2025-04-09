Mavi-beyazlılar, Play-Off 5-8 Etabı'nda Türk Hava Yolları'na hem evinde hem de deplasmanda 3-1'lik skorlarla yenildi. Ardından Play-Off 7-8 Etabı'nda Kuzeyboru'ya karşı oynadığı iki maçı da set alamadan 3-0 kaybetti ve sezonu 8'inci sırada noktaladı.

Başantrenör Alper Hamurcu'dan Özür

Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu, Kuzeyboru maçı sonrasında yaptığı açıklamada, takımının sergilediği kötü performansa dikkat çekti. Deplasmanda 25-12, 25-12 ve 25-15'lik skorlarla mağlup oldukları maçı değerlendiren Hamurcu, "Kuzeyboru maçında göstermiş olduğumuz basiretsiz ve mücadeleden uzak, izahı hiçbir şekilde mümkün olmayan voleybol için tüm Aydın seyircisinden ve takımımız yönetiminden şahsım adına özür diliyorum" dedi.

Bu sonuçlarla Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'ni 8'inci sırada tamamlayarak sezonu mağlubiyetle kapatmış oldu.