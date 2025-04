Dünyadaki ilk ses kaydı yapıldı

Tarihte bilinen ilk ses kaydını yapan isim, Fransız Édouard-Léon Scott de Martinville'dir. Fonotoğraf adıyla bilinen ses kayıt cihazını icat eden ve 25 Mart 1857 tarihinde patenti alan De Martinville, fonotograf ses kayıt cihazını kullanarak 9 Nisan 1860 tarihinde bilinen ilk ses kaydını gerçekleştirdi ve Fransız halk şarkısı Au Clair de la Lune'nin on saniyelik bir bölümünü içeren bu ses kaydıyla Guinness Dünya Rekorlarına adını yazdırdı.

Türkiye'nin ilk kadın hakimlerinden Mürüvvet Hanım göreve başladı

Kadınlara fırsat eşitliği sağlayarak onların sosyal ve ekonomik faydalarını önceleyen modern anlayışın yansımalarından birisi, kadınların çalışma hayatına katılmalarıydı. Bu yaklaşımın örneklerinden biri olarak Türkiye'nin ilk kadın hakimlerinden Mürüvvet Hanım, 9 Nisan 1932 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın hakimlerinden biri olarak Adana'da göreve başladı.

İstanbul telefon şirketi devletleştirildi.

1930'lu yılların başından itibaren yabancı sermaye tarafından kurularak işletilmekte olan İstanbul Telefon Şirketinin uyguladığı yüksek tarifeler ve hatlarda yaşanan işletme sorunları telefon hatlarıyla ilgili çalışma yapılmasına sebep olmuş, şirketin yeni yatırım yapmaktan kaçınması ve manuel santralleri otomatik santrallere çevirmemesi devletleştirme sürecine giden yola zemin hazırlamıştı. Yabancı sermeyenin, stratejik alanlardan çıkarılması ülke menfaatleri açısından önem taşıyordu. Bu sebeplerden dolayı İstanbul Telefon Şirketi'nin özelleştirilmesi yetkililer tarafından değerlendirilmişti. Gerekli prosedürlerin takibi sonrasında İstanbul Telefon Şirketi yetkilileriyle 9 Nisan 1936 tarihinde nihai anlaşma imzalandı ve İstanbul Telefon Şirketi, belirlenen satın alma bedeli ödenerek devletleştirildi.

Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı

Thomas Edison tarafından keşfedilerek 27 Ocak 1880 tarihinde patenti alınan ampul, insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olmuştu. İnsanları karanlıktan kurtararak hayat standartlarını yükselten ampulün ülkemizdeki yerli üretimine 9 Nisan 1945 tarihinde başlandı.

Süveyş Kanalı yeniden gemi trafiğine açıldı

1956 yılı Ortadoğu için önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmuştu. Mısır devlet başkanı Cemal Abd'ün Nasır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirme girişimi İngiltere, Fransa ve İsrail'i rahatsız etti. Bu üç ülkenin duruma müdahale ederek fiili harekete geçmeleri sonunda Süveyş Krizi ortaya çıktı. İngiltere, Fransa ve İsrail'in aralarında yaptıkları gizli anlaşma doğrultusunda 29 Ekim 1856’da askeri harekat başladı. Başlatılan hareket Birleşmiş Milletlerin ateşkes kararı doğrultusunda 6 Kasım 1856 tarihinde durduruldu. Kriz 1957 yılının Mart ayıma kadar bölgede kalmaya devam eden İsrail'in de çekilmesiyle son buldu. Savaş sırasında batan gemiler sebebiyle kapanan Süveyş Kanalı, 9 Nisan 1957 tarihinde yeniden deniz trafiğine açıldı.

Meral Okay vefat etti

Bir Bulut Olsam, Fedai, Asmalı Konak ve Muhteşem Yüzyıl gibi dünya çapında ses getiren ve büyük beğeniyle izlenen yapımların senaristi Meral Okay, on üç yıl önce 9 Nisan 2012 tarihinde vefat etti. Aynı zamanda tiyatro ve sinema oyuncusu olan Okay, akciğer kanseri tedavisi görüyordu.