Akdeniz'in önemli cazibe merkezlerinden biri olan Adana, on üç yıldır düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalıyla Akdeniz'e özgü portakal çiçeği mevsimini tüm dünyaya tanıtıyor.

"Nisan'da Adana" sloganıyla yola çıkıldı

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalının fikir babası ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt'un, karnaval için hazırlanan web sayfasında yaptığı davet uluslararası düzeydeki karnavalı daha çekici hale getiriyor. Çocukluk yıllarında Adana şehir merkezine çok yakın portakal bahçeleri olduğunu belirten Bozkurt, portakal çiçeğinin büyüleyici kokusunu: "... akşamüzeri oldu mu, rüzgar o bahçelerden topladığı portakal çiçeği kokularını şehrin sokaklarına taşırdı. Geçtiği her yerde dalga dalga çarpardı yüzümüze… Herkesi ve her şeyi sevdirebilecek kadar ruhumu yıkayan o büyülü koku…" sözleriyle ifade ediyor.

Şimdilerde şehir merkezine yakın portakal bahçelerinin kalmadığını belirten Bozkurt, bahçelerde, parklarda ve sokaklarda bulunan portakal ağaçları sayesinde aynı duyguların ve coşkunun yaşanabileceğini belirtiyor. Kendilerinin “Nisan’da Adana’da!” sloganı ile yola çıktıklarını ve Adanalı olan, olmayan herkese portakal çiçeği mevsiminin müthiş deneyimini yaşamalarında aracı olmak istediklerini belirtiyor.

Marka değeri yıldan yıla artıyor

Karnaval süresince düzenlenen atölye çalışmaları, yemek ve kostüm yarışmaları, konserler, söyleşiler, sinevizyon gösterileri, geziler ve kortej yürüyüşüyle tüm Adana'yı bir şölen alanına çeviren karnaval, uluslararası bir marka haline gelmiş durumda. Karnaval süresince kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif ve gastronomik etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl düzenlenen etkinliklere; Atatürk Parkı, M1 Adana AVM, Atatürk Parkı Sahne, Atatürk Parkı Amfi, Adana Müzesi Müzeler Meydanı, Merkez Park ve Atatürk Parkı Çocuk Etkinlik Alanı gibi alanlar ev sahipliği yapıyor. 13 Nisan'a kadar devam edecek etkinliklere ilişkin hazırlanmış programa aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.nisandaadanada.com/program

Adana ve çevresine geziler düzenleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı süresince Adana ve çevresine turistik geziler düzenleniyor. Gezi programlarına katılarak Adana'nın merkezinde yer alan tarihi, kültürel ve coğrafi güzellikler yanında; Pozantı, Kapıkaya, Varda Köprüsü, Anavarza, Karatepe, Arslantaş ve Karataş gibi Adana'nın önemli turizm rotalarıyla Gaziantep, Tarsus, Mersin, Narlıkuyu ve Kapadokya gibi cazibe alanlarını da ziyaret edebilirsiniz.