Avrupa'daki toplam otomobil satışları yüzde 1,9 azalarak 5,57 milyon adet olurken, Çinli markalar 70 bin 500 adetlik satışla dikkat çekti. BYD, JAECOO, Omoda, Leapmotor ve Xpeng gibi üreticiler, özellikle BYD’nin haziran ayında 15 bin 565 satışla Suzuki, MINI ve Jeep gibi köklü markaları geride bırakmasıyla öne çıktı.

BYD SEAL U modeli, haziranda Volkswagen Tiguan ile birlikte Avrupa’da en çok tercih edilen plug-in hibrit araçlar arasında yer aldı. Çinli markalar, Mercedes ve Ford gibi güçlü rakiplerine yakın pazar payları ile sektörde yükselişini sürdürüyor.

Buna karşılık, Stellantis grubu ve Tesla gibi devlerde düşüş yaşandı. Stellantis’in pazar payı yüzde 16,7’den yüzde 15,3’e gerilerken, Tesla pazar payında yüzde 2,4’ten 1,6’ya düşüş yaşadı. Tesla, SAIC Motor’un gerisinde kalarak Avrupa pazarındaki konumunu zayıflattı.

Uzmanlar, BYD ve Volkswagen Grubu arasındaki rekabetin Tesla’nın Avrupa pazarındaki hakimiyetini zorlaştırdığını vurguluyor.

Çinli otomobil markalarının Avrupa pazarındaki hızlı yükselişi, küresel otomotiv sektöründe önemli bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor.