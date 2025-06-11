Arnavutköy'de dün sabah saatlerinde aracında bekleyen bir kişi, kimliği belirsiz 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Bacak ve karın bölgesinden yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 06.56 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Gülbağlar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Temel Bodur (40), 34 GLS 936 plakalı aracıyla, caddede park halindeki aracında beklemeye başladı. Bu sırada yaya olarak aracın yanına gelen 2 şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle Bodur'a silahla ateş açtı.

BACAĞINDAN VE KARNINDAN YARALANDI

Kurşunların hedefi olan Bodur, bacak ve karın bölgesinden yaralanırken, saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bodur, bilinci açık şekilde ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Bodur'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme yaptı. Araçta sürücü ve yolcu koltuğundaki kapıların camlarında kurşun giriş izleri tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırı anına ilişkin görüntülere de ulaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kamera görüntülerinde saldırganların caddede park halinde olan aracın içindeki Temel Bodur'a art arda ateş ettikleri anlar görülüyor. Silahlı saldırının ardından saldırganlar yaya olarak olay yerinden kaçıyor.